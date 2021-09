Giro di Sicilia 2021: Juan Sebastian Molano beffa Vincenzo Albanese nella prima tappa (Di martedì 28 settembre 2021) Parla colombiano la prima tappa del Giro di Sicilia 2021, corsa isolana giunta alla seconda edizione. Volata doveva essere e volata è stata in quel di Licata: a provare a sorprendere i velocisti però è stato un super Vincenzo Albanese, che con uno scatto da finisseur si è dovuto accontentare della seconda piazza alle spalle del vincitore, Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), nuovo leader della classifica. Pronti, via ed è partita la fuga di giornata. All’attacco tre uomini: Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Il plotone ha gestito la situazione, lasciando un margine molto ampio al terzetto, che hanno guadagnato più di 3?. A mano a mano ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Parla colombiano ladeldi, corsa isolana giunta alla seconda edizione. Volata doveva essere e volata è stata in quel di Licata: a provare a sorprendere i velocisti però è stato un super, che con uno scatto da finisseur si è dovuto accontentare della seconda piazza alle spalle del vincitore,(UAE Emirates), nuovo leader della classifica. Pronti, via ed è partita la fuga di giornata. All’attacco tre uomini: Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Il plotone ha gestito la situazione, lasciando un margine molto ampio al terzetto, che hanno guadagnato più di 3?. A mano a mano ...

Advertising

Gazzetta_it : Da Avola all’Etna: con Nibali, Froome e Valverde riparte il Giro di Sicilia - SkyTG24 : Ciclismo: al via il Giro di Sicilia con Nibali, Froome e Valverde - QdSit : Giro di Sicilia, domani la seconda tappa in partenza da Selinunte La seconda tappa del Giro di Sicilia partirà doma… - Ragusanews : Giro di Sicilia, la carovana passa per Pozzallo VIDEO - zazoomblog : LIVE Giro di Sicilia 2021 prima tappa in DIRETTA: Molano su Albanese di un’incollatura - #Sicilia #prima #tappa… -