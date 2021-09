Gianni Schicchi in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 28 settembre 2021)è l’opera che ci terrà compagnia nella mattinata di Rai 5. Stavolta viene proposto un allestimento ultraventennale, del 1998, messo in scena presso il Teatro Co,un’altra di Firenze. A dirigere la versione teatrale in questione Mario Monicelli. Parliamo della sola opera buffa composta da Puccini. La storia si ispira al trentesimo canto dell’inferno dantesco. Nell’ottica bolgia, Dante fa la conoscenza dinnato per il peccato di falsa testimonianza. Nel cast vedremo Rolando Panerai nel ruolo di, accompagnato da Enrico Turco, Chiara Taigi, Romano Emili, Eleonora Jankovich, Angelo Nardinocchi, Pietro Ballo, Chiara Angella, Matteo Ciccone, Paolo Washington, Orazio Mori, Gloria Banditelli, Andrea Piccinni, Carlo Morini, Augusto Frati. A dirigere ...