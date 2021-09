Gf Vip 5, Giulia Salemi bloccata sui social da un ex gieffino: “Sono scioccata!” (Di martedì 28 settembre 2021) Giulia Salemi, dopo i battibecchi nella Casa del Gf Vip 5 con Elisabetta Gregoraci, ha mostrato di non portare rancori nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. A tal punto che le due negli scorsi giorni hanno postato delle storie insieme. A portare degli strascichi invece, nei confronti dell’ex gieffina è un altro compagno d’avventura, ossia Cristiano Malgioglio. Proprio ieri sera, durante il Gf Vip Party, la compagna di Pierpaolo Pretelli, ha infatti raccontato un aneddoto riguardante proprio il cantautore, mentre si trovava in collegamento con Andrea Zelletta e l’altra conduttrice, Gaia Zorzi. Visto che stiamo parlando del GF Vip 5 vi voglio dire una cosa ragazzi. Sapete che Cristiano Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io Sono scioccata! Non capisco davvero il motivo. ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021), dopo i battibecchi nella Casa del Gf Vip 5 con Elisabetta Gregoraci, ha mostrato di non portare rancori nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. A tal punto che le due negli scorsi giorni hanno postato delle storie insieme. A portare degli strascichi invece, nei confronti dell’ex gieffina è un altro compagno d’avventura, ossia Cristiano Malgioglio. Proprio ieri sera, durante il Gf Vip Party, la compagna di Pierpaolo Pretelli, ha infatti raccontato un aneddoto riguardante proprio il cantautore, mentre si trovava in collegamento con Andrea Zelletta e l’altra conduttrice, Gaia Zorzi. Visto che stiamo parlando del GF Vip 5 vi voglio dire una cosa ragazzi. Sapete che Cristiano Malgioglio mi hasu Instagram? Ma non sta bene! IoNon capisco davvero il motivo. ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, Giulia Salemi bloccata sui social da un ex gieffino: “Sono scioccata!” La confessione dell’influencer du… - Robituly1 : RT @LauraA935: Per chi non avesse visto o per chi volesse rivedere GFVIPPARTY ecco il link #prelemi ?????? - LauraA935 : Per chi non avesse visto o per chi volesse rivedere GFVIPPARTY ecco il link #prelemi ?????? - IncontriClub : Grande Fratello Vip 6: il confronto tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Greta Giulia Mastroianni (video) - gossipblogit : Grande Fratello Vip 6: il confronto tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Greta Giulia Mastroianni (video) -