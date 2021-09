Due scosse in provincia di Treviso: la più forte di magnitudo 3.7 (Di martedì 28 settembre 2021) Terremoto in Veneto, due scosse nella notte a Treviso: la più forte di magnitudo 3.7 Due scosse di terremoto hanno colpito il Veneto la scorsa notte, il sisma è stato registrato nella provincia di Treviso, con epicentro a Miane: la più forte è stata di magnitudo 3.7. Un’altra scossa è stata registrata dopo un’ora con Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021) Terremoto in Veneto, duenella notte a: la piùdi3.7 Duedi terremoto hanno colpito il Veneto la scorsa notte, il sisma è stato registrato nelladi, con epicentro a Miane: la piùè stata di3.7. Un’altra scossa è stata registrata dopo un’ora con

