Disco Elysium – The Final Cut: data per la versione Xbox (Di martedì 28 settembre 2021) Gli sviluppatori di ZA/UM hanno Finalmente svelato la data di uscita della versione per console della famiglia Xbox di Disco Elysium – The Final Cut Si è fatto attendere un bel po', ma alla fine Disco Elysium – The Final Cut è oramai in dirittura di arrivo anche per console della famiglia Xbox. Dopo il debutto fortunato su PC, datato oramai 2019 e l'approdo su PlayStation avvenuto nel corso della scorsa primavera, il celebrato RPG è oramai pronto ad invadere anche l'hardware di casa Microsoft, come confermato dagli sviluppatori di ZA/UM. Il team, difatti, tramite un post comparso su Twitter, ha svelato in via ufficiale la data di lancio di questa nuova incarnazione ...

