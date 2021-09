Da Conte a Inzaghi: l’Inter colleziona un altro 0-0 con lo Shakthar. Nerazzurri inconsistenti e spreconi, la Champions è già in salita (Di martedì 28 settembre 2021) l’Inter di Conte non era riuscita a segnare un gol allo Shakthar Donetsk in 180 minuti, peccato mortale che era costato l’eliminazione dalla Champions League. l’Inter di Inzaghi non riesce a far meglio nei suoi primi 90. La maledizione europea non si spezza. A Kiev, in quella che era già una partita da dentro o fuori, perché perdere avrebbe significato compromettere seriamente la classifica, i Nerazzurri non vanno oltre il solito 0-0. Nonostante una traversa di Barella, due occasioni clamorose nel finale, ma anche un primo tempo giocato appena discretamente, un secondo del tutto insufficiente, quasi inesistente. Le chance di qualificazione sono ancora tutte aperte, ma non basta. Il pareggio è il risultato giusto per un match fra due squadre simili in condizioni simili. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)dinon era riuscita a segnare un gol alloDonetsk in 180 minuti, peccato mortale che era costato l’eliminazione dallaLeague.dinon riesce a far meglio nei suoi primi 90. La maledizione europea non si spezza. A Kiev, in quella che era già una partita da dentro o fuori, perché perdere avrebbe significato compromettere seriamente la classifica, inon vanno oltre il solito 0-0. Nonostante una traversa di Barella, due occasioni clamorose nel finale, ma anche un primo tempo giocato appena discretamente, un secondo del tutto insufficiente, quasi inesistente. Le chance di qualificazione sono ancora tutte aperte, ma non basta. Il pareggio è il risultato giusto per un match fra due squadre simili in condizioni simili. ...

Advertising

anto_occ : @PagliariCarlo @VincenzoOrab96 @JgSzymon Credo che non mancherà ad Inzaghi registrare la squadra. Su questo sono ot… - AndreaInterNews : Piccolissima nota a margine: la squadra dei gregari, dei soldatini, ecc, con Conte ha dimostrato di saper giocare a… - FI69interista : @SantucciFulvio @BausciaCafe Colpa di #Spalletti ? Colpa di #Conte ? Colpa di #Inzaghi ? #ShakhtarInter… - danipiccio17 : Questo tweet è per i detrattori di Conte e non vuole essere assolutamente un attacco a Inzaghi che sta facendo bene… - Milestemplaris : @ntrovola_tonze Per me Inzaghi ci ha messo del suo stasera, come ci ha messo del suo Conte l'anno scorso, ma non so… -