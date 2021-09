Da Apple a Ferrari | il designer di iPhone Jony Ive collaborerà a ' progetti creativi'

(Di martedì 28 settembre 2021)sta collaborando con il famosoIve come parte di una "collaborazione pluriennale e a lungo termine" tra il marchio, la sua holding, Axor, e LoveFrom - un collettivo di design fondato da Ive e dal collega exMarc Newson. Secondo un comunicato diffuso da, la nuova collaborazione esplorerà una serie di nuovi "" nel settore del lusso. Nell'ambito dell'accordo, Ive entrerà a far parte del Partners Council della casa madre dellaExor.ha lasciato intendere che il primo progetto intrapreso dalla partnership riunirà l'esperienza del marchio nelle alte prestazioni con latà di Ive e Newson. Ma non ha ...

Eurogamer_it : Il designer di #iPhone Jony Ive collaborerà con #Ferrari a progetti creativi. - Marco_Felicani : Exor e Ferrari hanno stretto un accordo Jony Ive, ex capo designer Apple, e MarcNewson per avviare una serie di pro… - AlessioCamaroto : Ferrari firma con Jony Ive, l'ex responsabile del design di Apple, e LoveFrom - Asgard_Hydra : Ferrari arruola l'ex Apple Jony Ive, designer di iPhone e Mac - - ApplePrediccion : RT @StefanoOlivari: Un marchio italiano nelle mani del vero alter ego di Steve Jobs -

... curando in particolare il design diWatch . Secondo quanto riporta il Financial Times , Ive aiuterà Maranello nella realizzazione della primaelettrica, il cui lancio è previsto nel ...L'industrial designer autore dei più iconici prodotti dilavorerà sia su, che su nuovi progetti legati al mercato del lusso, si legge nel comunicato stampa. Ive entra inoltre a far ...