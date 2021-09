Covid, via libera Aifa a tre farmaci per cure ricoverati (Di martedì 28 settembre 2021) Trattamento di Covid 19 in pazienti ospedalizzati con polmonite e necessità di supporto respiratorio, via libera dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa all’antinfiammatorio anakinra e ad altri due farmaci (baricitinib e sarilumab). “Nella riunione straordinaria del 23 settembre – informa l’ente regolatorio nazionale in una nota – la Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa ha valutato le nuove evidenze che si sono rese disponibili all’utilizzo per il trattamento del Covid-19 di anakinra, baricitinib e sarilumab, farmaci immunomodulanti, attualmente autorizzati per altre indicazioni. I tre farmaci, pur avendo proprie specificità, si aggiungono al tocilizumab nel trattamento di soggetti ospedalizzati con Covid-19 con polmonite ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) Trattamento di19 in pazienti ospedalizzati con polmonite e necessità di supporto respiratorio, viadell’Agenzia italiana del farmacoall’antinfiammatorio anakinra e ad altri due(baricitinib e sarilumab). “Nella riunione straordinaria del 23 settembre – informa l’ente regolatorio nazionale in una nota – la Commissione tecnico scientifica (Cts) diha valutato le nuove evidenze che si sono rese disponibili all’utilizzo per il trattamento del-19 di anakinra, baricitinib e sarilumab,immunomodulanti, attualmente autorizzati per altre indicazioni. I tre, pur avendo proprie specificità, si aggiungono al tocilizumab nel trattamento di soggetti ospedalizzati con-19 con polmonite ...

