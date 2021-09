Città in lutto per Attilio, si è spento l'infermiere dal cuore d'oro angelo dei nonnini (Di martedì 28 settembre 2021) SENIGALLIA - Una vita trascorsa ad aiutare il prossimo quella di Attilio Mancini , morto ieri a 93 anni. Ha lavorato come infermiere per la casa di cura Villa Silvia e nel tempo libero prestava ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 settembre 2021) SENIGALLIA - Una vita trascorsa ad aiutare il prossimo quella diMancini , morto ieri a 93 anni. Ha lavorato comeper la casa di cura Villa Silvia e nel tempo libero prestava ...

Advertising

corrieredicomo : Lutto in città. Mercoledì l'ultimo saluto - rivieraoggi : Grottammare in lutto per la scomparsa di Mario Petrelli: “Città perde il suo banditore più fedele” - messina_oggi : Un altro pezzo di storia imprenditoriale della nostra città che se ne va. È morto Pippo Sciarrone, di 70 anni, tit… - chrdioc : È morta Maria Elena Capasso. Città in lutto, il messaggio di cordoglio della Real Sebastiani - Rietilife : È morta Maria Elena Capasso. Città in lutto, il messaggio di cordoglio della Real Sebastiani -… -

Ultime Notizie dalla rete : Città lutto Città in lutto per Attilio, si è spento l'infermiere dal cuore d'oro angelo dei nonnini Molto stimato e conosciuto in città sia per il lavoro che svolgeva che per l'opera di volontariato ma anche per il fatto che fino a poco tempo fa faceva delle lunghe camminate e lo si vedeva spesso ...

Visioni del Sacro. Dialogo tra Letizia Battaglia e Mario Botta La fotografa Letizia Battaglia e l'architetto Mario Botta dialogheranno sul ruolo del lutto e del ... feste e lutti a rappresentazione delle grandi contraddizioni della storia di questa città, ma anche ...

Lutto in città: è morto Mario Colombo, titolare del negozio di scarpe "Epica" NovaraToday Molto stimato e conosciuto insia per il lavoro che svolgeva che per l'opera di volontariato ma anche per il fatto che fino a poco tempo fa faceva delle lunghe camminate e lo si vedeva spesso ...La fotografa Letizia Battaglia e l'architetto Mario Botta dialogheranno sul ruolo dele del ... feste e lutti a rappresentazione delle grandi contraddizioni della storia di questa, ma anche ...