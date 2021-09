Borsa: Asia giù con tecnologici, controtendenza Hong Kong (Di martedì 28 settembre 2021) Le Borse in Asia arretrano per la prima volta in quattro giorni, con le vendite sui titoli tecnologici che oscurano il rally dei titoli energetici. L'indice MSCI Asia Pacific è sceso fino allo 0,7%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Le Borse inarretrano per la prima volta in quattro giorni, con le vendite sui titoliche oscurano il rally dei titoli energetici. L'indice MSCIPacific è sceso fino allo 0,7%, ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia giù con tecnologici, controtendenza Hong Kong: Tokyo -0,19, Seul -1%, tiene Cina - Faido1Alessio : Borsa: Asia in ordine sparso, bene i finanziari - padovesi58a : Borsa: Asia in ordine sparso, bene i finanziari - ansa_economia : Borsa: Asia in ordine sparso, bene i finanziari. Piatto Giappone, Cina contrastata, attesa per vicenda Evergrande… - fisco24_info : Borsa: Asia in ordine sparso, bene i finanziari: Piatto Giappone, Cina contrastata, attesa per vicenda Evergrande -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia giù con tecnologici, controtendenza Hong Kong Le Borse in Asia arretrano per la prima volta in quattro giorni, con le vendite sui titoli tecnologici che oscurano il rally dei titoli energetici. L'indice MSCI Asia Pacific è sceso fino allo 0,7%, con un balzo dei rendimenti dei Treasury statunitensi che ha pesato sui titoli tecnologici. I produttori di chip Taiwan Semiconductor Manufacturing e Samsung ...

Asia, Borse deboli su crisi Evergrande e carenza energia in Cina A Tokyo , si muove sotto la parità il Nikkei 225 , che scende con uno scarto percentuale dello 0,28%, mentre, al contrario, incolore Shenzhen ( - 0,02%), che continua la seduta sui livelli della ...

Borsa: Asia in ordine sparso, bene i finanziari Agenzia ANSA Borsa: Rosso per Mumbai, in calo dello 0,94% alle 9.00 Mumbai, in perdita dello 0,94% alle 9.00, tratta in ribasso a 59.512,9 punti.

Borsa: Asia giù con tecnologici, controtendenza Hong Kong Le Borse in Asia arretrano per la prima volta in quattro giorni, con le vendite sui titoli tecnologici che oscurano il rally dei titoli energetici. (ANSA) ...

Le Borse inarretrano per la prima volta in quattro giorni, con le vendite sui titoli tecnologici che oscurano il rally dei titoli energetici. L'indice MSCIPacific è sceso fino allo 0,7%, con un balzo dei rendimenti dei Treasury statunitensi che ha pesato sui titoli tecnologici. I produttori di chip Taiwan Semiconductor Manufacturing e Samsung ...A Tokyo , si muove sotto la parità il Nikkei 225 , che scende con uno scarto percentuale dello 0,28%, mentre, al contrario, incolore Shenzhen ( - 0,02%), che continua la seduta sui livelli della ...Mumbai, in perdita dello 0,94% alle 9.00, tratta in ribasso a 59.512,9 punti.Le Borse in Asia arretrano per la prima volta in quattro giorni, con le vendite sui titoli tecnologici che oscurano il rally dei titoli energetici. (ANSA) ...