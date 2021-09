Alexander Volkanovski è oro colato (Di martedì 28 settembre 2021) Sabato notte, durante l’evento UFC numero 266 sono andati in scena tre match che andrebbero considerati quasi come tre main event, tutti di altissimo profilo e di grande qualità tecnico-fisica. Ovviamente quello più atteso della card, in termini puramente sportivi, era la difesa della cintura dei Piuma da parte di Alexander “The Great” Volkanovski, minacciato dal numero 2 del ranking Brian “T-City” Ortega. Entrambi coach dell’ultima edizione del reality The Ultimate Fighter, i due hanno finito col portare il conflitto sportivo sul piano personale, trascinando fuori i litigi avuti all’interno della casa nella quale si svolge il reality, sfruttando una spontanea antipatia reciproca. Nei giorni precedenti all’incontro è stato Volkanovski, in particolare, ad accendere gli animi ricordando a Ortega la precedente squalifica per doping, ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 28 settembre 2021) Sabato notte, durante l’evento UFC numero 266 sono andati in scena tre match che andrebbero considerati quasi come tre main event, tutti di altissimo profilo e di grande qualità tecnico-fisica. Ovviamente quello più atteso della card, in termini puramente sportivi, era la difesa della cintura dei Piuma da parte di“The Great”, minacciato dal numero 2 del ranking Brian “T-City” Ortega. Entrambi coach dell’ultima edizione del reality The Ultimate Fighter, i due hanno finito col portare il conflitto sportivo sul piano personale, trascinando fuori i litigi avuti all’interno della casa nella quale si svolge il reality, sfruttando una spontanea antipatia reciproca. Nei giorni precedenti all’incontro è stato, in particolare, ad accendere gli animi ricordando a Ortega la precedente squalifica per doping, ...

