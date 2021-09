Videogiochi senza modalità fotografica? Una mod la aggiunge a quasi tutti i titoli in Unreal Engine 4 (Di lunedì 27 settembre 2021) Una mod pubblicata di recente per Unreal Engine 4 aggiunge la modalità fotografia a oltre 300 giochi che prima non lo avevano. Sappiamo che alcuni recenti giochi contengono questa modalità, ma non tutti l'hanno. Ecco che questa mod cerca di sopperire alla mancanza. Oltre a semplici scatti d'azione e immagini di paesaggi, la modalità foto consente spesso ai giocatori di divertirsi aggiungendo filtri ed effetti colorati ai propri screenshot, nonché pose divertenti ed espressioni facciali. Alcuni titoli, come Marvel's Spider-Man consentono addirittura di scattare con una vera e propria modalità selfie. Lo sviluppatore di software e modder Frans Bouma ha recentemente creato la mod Universal Unreal Unlocker ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Una mod pubblicata di recente perlafotografia a oltre 300 giochi che prima non lo avevano. Sappiamo che alcuni recenti giochi contengono questa, ma nonl'hanno. Ecco che questa mod cerca di sopperire alla mancanza. Oltre a semplici scatti d'azione e immagini di paesaggi, lafoto consente spesso ai giocatori di divertirsindo filtri ed effetti colorati ai propri screenshot, nonché pose divertenti ed espressioni facciali. Alcuni, come Marvel's Spider-Man consentono addirittura di scattare con una vera e propriaselfie. Lo sviluppatore di software e modder Frans Bouma ha recentemente creato la mod UniversalUnlocker ...

