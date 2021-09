Uomini e Donne, Sossio Aruta rivela di aver rivisto Ursula Bennardo e… (Di lunedì 27 settembre 2021) Sossio Aruta è deciso a riconquistare la sua Ursula Bennardo. Lo scorso 16 settembre l’ex protagonista del Trono over di Uomini e Donne, con un sibillino post sul suo profilo Instagram, aveva annunciato la fine della relazione con l’ex dama con la quale ha una figlia, la piccola Bianca di quasi 2 anni. Quel post di Sossio era stato un fulmine a ciel sereno dal momento che Ursula sui social continuava tranquillamente a condividere contenuti di coppia e la Bennardo, infatti, ha poi sbottato contro il calciatore reo di aver sbattuto la crisi sui social senza preavviso e senza tutelare la propria famiglia. In seguito all’intervento di Ursula, Sossio ha cancellato il post e ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 settembre 2021)è deciso a riconquistare la sua. Lo scorso 16 settembre l’ex protagonista del Trono over di, con un sibillino post sul suo profilo Instagram, aveva annunciato la fine della relazione con l’ex dama con la quale ha una figlia, la piccola Bianca di quasi 2 anni. Quel post diera stato un fulmine a ciel sereno dal momento chesui social continuava tranquillamente a condividere contenuti di coppia e la, infatti, ha poi sbottato contro il calciatore reo disbattuto la crisi sui social senza preavviso e senza tutelare la propria famiglia. In seguito all’intervento diha cancellato il post e ...

