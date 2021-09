**Roma: Pd 'ringrazia' Giorgetti, mette Calenda a destra, 'ci ha fatto un favore'** (2) (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - Dalla sua Calenda 'ribalta' la riflessione sui dem sull'accordo Pd-M5S ai ballottaggi, vista l'uscita di un altro ministro, il pentastellato Federico D'Incà in questo caso: "Dove non siamo alleati, comunque, Pd e Movimento 5 Stelle potranno ritornare insieme ai ballottaggi", ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento. E Calenda non si lascia sfuggire il tweet: "La cosa divertente è che mentre mi accusano di essere il candidato della Lega per un apprezzamento professionale di Giorgetti, siglano segretamente (manco troppo) il patto con i 5S per portarli in giunta. Chiarite questo punto ai vostri elettori va". Tra i dem però non tutti leggono l'intervista di Giorgetti come una opportunità. C'è anche chi ne subodora i pericoli: meglio avere Michetti come competitor al secondo turno perché se per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - Dalla sua'ribalta' la riflessione sui dem sull'accordo Pd-M5S ai ballottaggi, vista l'uscita di un altro ministro, il pentastellato Federico D'Incà in questo caso: "Dove non siamo alleati, comunque, Pd e Movimento 5 Stelle potranno ritornare insieme ai ballottaggi", ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento. Enon si lascia sfuggire il tweet: "La cosa divertente è che mentre mi accusano di essere il candidato della Lega per un apprezzamento professionale di, siglano segretamente (manco troppo) il patto con i 5S per portarli in giunta. Chiarite questo punto ai vostri elettori va". Tra i dem però non tutti leggono l'intervista dicome una opportunità. C'è anche chi ne subodora i pericoli: meglio avere Michetti come competitor al secondo turno perché se per ...

