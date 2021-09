Perché oggi non fa Reazione a Catena? Su Rai 1 novità per il pubblico (Di lunedì 27 settembre 2021) Reazione a Catena oggi non andrà in onda per un motivo ben preciso. Scopriamo qual è. Ecco le dichiarazioni di Liorni in merito. M. Liorni (fonte foto: Raiplay)Una novità importante per tutto il pubblico di Rai 1, legato ed affezionato ai programmi che sono trasmessi sul canale, e in particolare in merito a Reazione a Catena, che a partire da oggi, lunedì 27 settembre, non va in onda: Perché, le parole del conduttore Marco Liorni. Ha tenuto compagnia lungo l’estate, Reazione a Catena, l’amato programma che fa del divertimento, dell’intrattenimento e del buon umore i suoi punti forti, non facendo mancare però momenti di pathos e di grande emozione. La trasmissione, impreziosita dalla ... Leggi su chenews (Di lunedì 27 settembre 2021)non andrà in onda per un motivo ben preciso. Scopriamo qual è. Ecco le dichiarazioni di Liorni in merito. M. Liorni (fonte foto: Raiplay)Unaimportante per tutto ildi Rai 1, legato ed affezionato ai programmi che sono trasmessi sul canale, e in particolare in merito a, che a partire da, lunedì 27 settembre, non va in onda:, le parole del conduttore Marco Liorni. Ha tenuto compagnia lungo l’estate,, l’amato programma che fa del divertimento, dell’intrattenimento e del buon umore i suoi punti forti, non facendo mancare però momenti di pathos e di grande emozione. La trasmissione, impreziosita dalla ...

Advertising

ilfoglio_it : Nel Foglio di oggi abbiamo ripubblicato l'inchiesta di Massimo Bordin sulla cosiddetta Trattativa stato-mafia nella… - LucaBizzarri : Oggi i provini per le borse di studio al @cfagenova, la scuola di teatro danza e canto. L’energia di questi ragazzi… - teatrolafenice : ?? «Un uomo che legge ne vale due» così Valentino Bompiani, nato oggi ad Ascoli Piceno nel 1898. «Ne vale due» perch… - giacomo1994_ : @Bea_Mary84 Poi non si può più parlare di “se arrivi secondo becchi squadre forti” perché tanto negli ultimi anni a… - giupegiupe : @emme_roberto @MilaSpicola Non è in discussione l'opera, che puo avere un valore artistico assoluto o meno. La disc… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché oggi milano fashion week: Philosophy di Lorenzo Serafini: un mood funky e cheeky L'ho pensato proprio come un omaggio alla città, perché lo Spazio Krizia era un punto di incontro ... Un decennio visto nella chiave hard romantic di oggi, dove la sensualità diventa una romance à go go.

Max supera la prova carattere ... e cioè il fatto indiscutibile che vede lo stesso Max Verstappen superare una delle prove più difficili che abbia mai affrontato fino a oggi , ovvero la prova carattere. Perché per una volta nessuno ...

Venezia, sospeso perché non si vaccina il medico eroe contro il virus la Repubblica L'ho pensato proprio come un omaggio alla città,lo Spazio Krizia era un punto di incontro ... Un decennio visto nella chiave hard romantic di, dove la sensualità diventa una romance à go go.... e cioè il fatto indiscutibile che vede lo stesso Max Verstappen superare una delle prove più difficili che abbia mai affrontato fino a, ovvero la prova carattere.per una volta nessuno ...