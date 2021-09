Omicidio di Chiara Ugolini: Impillizzeri si è impiccato in carcere (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio oggi, 27 settembre 2021, Emanuele Impillizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso la 27enne Chiara Ugolini nell'appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino (Verona). L'uomo si è impiccato in carcere alle 5,30 di stamani. Impillizzeri era stato arrestato a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio oggi, 27 settembre 2021, Emanuele, 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso la 27ennenell'appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino (Verona). L'uomo si èinalle 5,30 di stamani.era stato arrestato a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

