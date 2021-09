Napoli meraviglioso, ma serve rispetto per i tifosi (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Diciotto punti in sei partite, sedici gol fatti e soli due subiti. Il Napoli di Spalletti viaggia a punteggio pieno e a vele spiegate in vetta al campionato mostrando tante, tantissime certezze e pochi punti deboli. Sull’avvio di stagione del club azzurro c’è poco da dibattere. L’opinione pubblica è concorde sia sullo strapotere tecnico che sugli enormi margini di miglioramento di una squadra che sembra aver già assimilato i dettami del nuovo allenatore. Ma se sul campo tutto gira a meraviglia, gli ultras reclamano attenzioni legittime. Anche ieri sera, quando gli azzurri si sono sbarazzati del Cagliari dell’ex Mazzarri, il Maradona non ha ruggito. Il cuore pulsante del tifo partenopeo ha battuto fuori dall’impianto, dove è stata organizzata l’ennesima protesta contro il regolamento d’accesso allo stadio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Diciotto punti in sei partite, sedici gol fatti e soli due subiti. Ildi Spalletti viaggia a punteggio pieno e a vele spiegate in vetta al campionato mostrando tante, tantissime certezze e pochi punti deboli. Sull’avvio di stagione del club azzurro c’è poco da dibattere. L’opinione pubblica è concorde sia sullo strapotere tecnico che sugli enormi margini di miglioramento di una squadra che sembra aver già assimilato i dettami del nuovo allenatore. Ma se sul campo tutto gira a meraviglia, gli ultras reclamano attenzioni legittime. Anche ieri sera, quando gli azzurri si sono sbarazzati del Cagliari dell’ex Mazzarri, il Maradona non ha ruggito. Il cuore pulsante del tifo partenopeo ha battuto fuori dall’impianto, dove è stata organizzata l’ennesima protesta contro il regolamento d’accesso allo stadio ...

