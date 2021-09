Milan, differenziato per Ibrahimovic: rientro dopo la sosta (Di lunedì 27 settembre 2021) Zlatan Ibrahimovic ha svolto un lavoro differenziato in mattinata, abbandonando il centro sportivo del Milan prima dell’allenamento del resto della squadra. Lo svedese non sarà quindi presente nella sfida di domani sera a San Siro contro l’Atletico Madrid né in campionato contro l’Atalanta, essendo ancora alle prese con l’infortunio al tendine d’Achille. La speranza di Stefano Pioli è quella di riavere l’attaccante al rientro dalla sosta per le Nazionali. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Zlatanha svolto un lavoroin mattinata, abbandonando il centro sportivo delprima dell’allenamento del resto della squadra. Lo svedese non sarà quindi presente nella sfida di domani sera a San Siro contro l’Atletico Madrid né in campionato contro l’Atalanta, essendo ancora alle prese con l’infortunio al tendine d’Achille. La speranza di Stefano Pioli è quella di riavere l’attaccante aldallaper le Nazionali. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Milan differenziato Allarme Milan: novità sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic ... che tra qualche giorno compirà 40 anni, prosegue così il suo allenamento differenziato senza ... OMNISPORT - 27 - 09 - 2021 11:26 Serie A: Spezia - Milan 1 - 2, le foto

Spezia, Sher in gruppo. Terapie per Kovalenko ... Spezia a lavoro in vista del prossimo impegno, con il MIlan. Intensità e ritmo alto per i ... Continua il lavoro differenziato per Martin Erlic e rientra regolarmente in gruppo Aimar Sher. Seduta di ...

Milan, differenziato per Ibrahimovic: rientro dopo la sosta Sportface.it Allarme Milan: novità sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic Slitta ancora il rientro in campo dell'attaccante svedese, che non sarà a disposizione di Stefano Pioli fino a dopo la sosta delle Nazionali.

Verso Spezia-Milan, tanti assenti per Thiago Motta: differenziato per Erlic, rientra Sher Lo Spezia, reduce dalla partita in casa con la Juventus, è tornato subito ad allenarsi in vista del match contro il Milan che si terrà sabato 25 allo stadio Alberto ...

