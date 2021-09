Mbappè contro Neymar | ‘Quel clochard…’ e il malcontento dei campioni non si placa

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sostituito a pochi minuti dal termine sul risultato di 1-0, Mbappé è stato pizzicato in panchina dalle telecamere di Canal+ mentre si rivolgeva infastidito e frustrato ai suoi compagni e mentre criticava in maniera tutt’altro che finereo di non voler passargli il pallone mentre sono in campo insieme, mentre in quello stesso momento l’asso brasiliano forniva l’assist vincente per il 2-0 a Draxler. “Quel clochard non me la vuole passare…”. dopo Messi irritato dalla sostituzione di Pochettino e dopo le facce tristi di Donnarumma in panchina, si aggiunge il litigio tra i due fuoriclasse. Pochettino avrà del grande lavoro da fare per gestire i numerosipresenti in rosa, in un inizio di stagione che sembrerebbe non dargli pace L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.