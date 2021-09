Marvel: nuovo gioco multiplayer esclusivo per PS5 in sviluppo secondo Nick Baker – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 27 settembre 2021) Un gioco Marvel Multiplayer è in sviluppo per PS5 come esclusiva, secondo il noto leaker Nick Baker. Ecco quanto sappiamo a riguardo.. Sony PlayStation e Marvel sono certamente legati. La compagnia giapponese, grazie a Insomniac Games, ha prodotto due giochi di Spider-Man e un terzo è in arrivo, insieme a un gioco dedicato a Wolverine. Ora, però, il noto leaker Nick Baker afferma che un nuovo gioco Marvel Multiplayer arriverà su PS5. In un recente episodio del podcast Xbox Era, il co-fondatore Nick Baker – noto leaker – afferma che, sulla base di quanto riportatogli ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 27 settembre 2021) Unè inper PS5 come esclusiva,il noto leaker. Ecco quanto sappiamo a riguardo.. Sony PlayStation esono certamente legati. La compagnia giapponese, grazie a Insomniac Games, ha prodotto due giochi di Spider-Man e un terzo è in arrivo, insieme a undedicato a Wolverine. Ora, però, il noto leakerafferma che unarriverà su PS5. In un recente episodio del podcast Xbox Era, il co-fondatore– noto leaker – afferma che, sulla base di quanto riportatogli ...

Advertising

Asgard_Hydra : PS5 e Marvel: in sviluppo un nuovo titolo multiplayer? Spheshal Nick lancia il rumor - Asgard_Hydra : Marvel: nuovo gioco multiplayer esclusivo per PS5 in sviluppo secondo Nick Baker - - aleXViale_83 : RT @Multiplayerit: Marvel: nuovo gioco multiplayer esclusivo per PS5 in sviluppo secondo Nick Baker - Multiplayerit : Marvel: nuovo gioco multiplayer esclusivo per PS5 in sviluppo secondo Nick Baker - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (NVIDIA DLSS vs AMD FSR, chi offre la qualità migliore? Alla prova con Marvel's Avengers)… -