Marin: “Con il Napoli ci abbiamo provato, ma è una squadra fortissima” (Di lunedì 27 settembre 2021) Razvan Marin si lascia andare ad alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, nel post-partita contro il Napoli di Spalletti, il centrocampista è incredulo. Razvan Marin … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 settembre 2021) Razvansi lascia andare ad alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, nel post-partita contro ildi Spalletti, il centrocampista è incredulo. Razvan… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

marin_cdm : RT @65_virna: Provo un senso di inquietudine guardando le immagini delle forze dell'ordine che controllano nei ristoranti e negli autobus i… - gifuni_marin : RT @a_bassolino: Una interessante camminata per Monte Echia, dove fu fondata Partenope, con i rappresentanti dei comitati civici: tutta que… - CentotrentunoC : #NapoliCagliari ?? Focus già sulla prossima partita per Razvan #Marin: le sue parole dopo il ko con il Napoli - Asocial54205231 : @alexfrosio tifo Cagliari, ma obiettivamente siamo una squadra senza capo né coda, senza qualità, senza fantasia, c… - marin_cdm : RT @osamundR: ??????????????????LA MAPPA DEL MINDO CON I PAESI IN CUI PER ANDARE A LAVORARE CI VUOLE IL PASS DELLA MORTE DEI SATANASSI https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Marin Con Finale B Allievi a Boissano ... 7° Giulia Rosso (Alba Docilia) 8.29; 9° Laura Isabel Marin (Maurina) 7.98. MARTELLO: 1° Luisa ... quindi 56'39 nei 400 hs di Matteo DI Benedetto, con bel secondo posto del savonese Damiano DI ...

Mazzarri è un allenatore che sembra fermo a un tempo che non esiste più ...è sorprendente come sia entrato in sintonia con la squadra. Trombetti - Vero vero. E' stato molto bravo a farsi vedere di più e ricevere palla considerato che Fabian Ruiz era schermato da Marin che ...

Marin Software vola al Nasdaq su accordo con Google Teleborsa Marin: “Con il Napoli ci abbiamo provato, ma è una squadra fortissima” Razvan Marin si lascia andare ad alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, nel post-partita contro il Napoli di Spalletti, il centrocampista è ...

Royal Team Lamezia vince il IV Trofeo Città di Taranto Lamezia Terme - La Royal Team Lamezia vince il IV Trofeo Città di Taranto, al primo importante appuntamento stagionale. L’andamento è stato lo stesso dello scorso Trofeo tra Royal Team Lamezia e Città ...

... 7° Giulia Rosso (Alba Docilia) 8.29; 9° Laura Isabel(Maurina) 7.98. MARTELLO: 1° Luisa ... quindi 56'39 nei 400 hs di Matteo DI Benedetto,bel secondo posto del savonese Damiano DI ......è sorprendente come sia entrato in sintoniala squadra. Trombetti - Vero vero. E' stato molto bravo a farsi vedere di più e ricevere palla considerato che Fabian Ruiz era schermato dache ...Razvan Marin si lascia andare ad alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, nel post-partita contro il Napoli di Spalletti, il centrocampista è ...Lamezia Terme - La Royal Team Lamezia vince il IV Trofeo Città di Taranto, al primo importante appuntamento stagionale. L’andamento è stato lo stesso dello scorso Trofeo tra Royal Team Lamezia e Città ...