Måneskin | ecco le date del “LOUD KIDS ON TOUR”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Iannunciano oggi il “ON”, lanée è prevista per i mesi di febbraio e marzo 2022 Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, iannunciano oggi il “ON”, lanée organizzata e prodotta da VIVO Concerti e prevista per i mesi di febbraio e marzo 2022, che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d’Europa. Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan torneranno a infiammare il pubblico straniero con undi sedicipreviste per domenica 6 febbraio 2022 ...

, di seguito, la sua esecuzione di "Juicy": A Parigi era in scaletta anche l'esibizione dei Black Eyed Peas: per la band americana un set di cinque brani, tra i quali "I Gotta Feeling" e "Girl ..., di seguito, la setlist dei brani eseguiti dai Maneskin a Parigi per il Global Citizen Live: SETLIST I Wanna Be Your Slave bury a friend - Cover di Billie Eilish For Your Love Beggin' - Cover di ...