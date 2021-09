“Mancherai, ora riposa”. Lutto nella famiglia di Uomini e Donne, il dolore della ex corteggiatrice (Di lunedì 27 settembre 2021) Lutto a Uomini e Donne, la fidanzata di Davide Donadei piange una dolorosa perdita. Con un messaggio reso noto di recente su Instagram, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha spiegato di aver perso una persona molto importante nella sua vita. A spiegare tutto ai suoi follower è stata Chiara Rabbi, colpita da un doloroso Lutto in famiglia. Purtroppo l’ex volto UeD ha perso il suo caro nonno, pilastro portante e modello di vita: “Chiunque ti abbia conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso se la domenica si dice che sia il giorno delle anime bianche”. Il messaggio di Chiara Rabbi per il nonno prosegue con parole sempre più toccanti: “Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno” e poi una seconda ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021), la fidanzata di Davide Donadei piange una dolorosa perdita. Con un messaggio reso noto di recente su Instagram, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha spiegato di aver perso una persona molto importantesua vita. A spiegare tutto ai suoi follower è stata Chiara Rabbi, colpita da un dolorosoin. Purtroppo l’ex volto UeD ha perso il suo caro nonno, pilastro portante e modello di vita: “Chiunque ti abbia conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso se la domenica si dice che sia il giorno delle anime bianche”. Il messaggio di Chiara Rabbi per il nonno prosegue con parole sempre più toccanti: “Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno” e poi una seconda ...

