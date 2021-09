Lega, Luca Morisi indagato per droga (Di lunedì 27 settembre 2021) Si tratta di un fatto banale per quanto riguarda l’autorita’ giudiziaria. Morisi e’ iscritto nel registro degli indagati per supposta cessione di sostanza stupefacente sulla cui natura si attende ancora l’esito delle analisi . Lo dice all’ANSA il procuratore della Repubblica di Verona Angela Barbaglio in relazione all’indagine che coinvolge Luca Morisi l’ideatore della campagna social della Lega. Morisi non e’ ancora stato sentito dal pm. Mi risulta – prosegue Barbaglio – che il difensore dell’indagato abbia preso contatto con il pm titolare dell’indagine – Stefano Aresu ndr. – immagino per parlare degli atti del procedimento. Morisi: “Non ho commesso reato chiedo scusa a tutti” “Non ho commesso alcun reato – ha fatto sapere Morisi in una nota – ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 27 settembre 2021) Si tratta di un fatto banale per quanto riguarda l’autorita’ giudiziaria.e’ iscritto nel registro degli indagati per supposta cessione di sostanza stupefacente sulla cui natura si attende ancora l’esito delle analisi . Lo dice all’ANSA il procuratore della Repubblica di Verona Angela Barbaglio in relazione all’indagine che coinvolgel’ideatore della campagna social dellanon e’ ancora stato sentito dal pm. Mi risulta – prosegue Barbaglio – che il difensore dell’abbia preso contatto con il pm titolare dell’indagine – Stefano Aresu ndr. – immagino per parlare degli atti del procedimento.: “Non ho commesso reato chiedo scusa a tutti” “Non ho commesso alcun reato – ha fatto saperein una nota – ...

Advertising

repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - SkyTG24 : Luca Morisi, l'ex guru dei social della Lega sotto inchiesta per droga - Agenzia_Ansa : Luca Morisi, ideatore della campagna social della Lega guidata da Matteo Salvini, risulta indagato dalla Procura in… - Max_Alle : RT @jacopo_iacoboni: Luca Morisi, ex capo della comunicazione social di Salvini, è indagato per cessione di stupefacenti Lui dice: 'Non ho… - GiovanniRoi : Luca Morisi indagato, l'ex guru social di Lega e Salvini e inventore della Bestia accusato da tre giovani. Ma quest… -