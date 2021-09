iPhone 14 | finalmente si cambia design

Leggi su wired

(Di lunedì 27 settembre 2021) Gli13 stanno arrivando nelle mani degli acquirenti della prima ora, senza particolari guizzi di inventiva per quanto riguarda il, ma gli ingegneri e gli sviluppatori di Apple sono da tempo impegnati a pieno regime sulla futura generazione dello smartphone di casa. Secondo le prime indiscrezioni,14 segnerà un deciso passo in avanti in termini dicon un cambio di look che sarà paragonabile solo alla presentazione diX nel 2017. Quattro anni fa, infatti, Apple introduceva il primo melafonino dotato di notch per diminuire le cornici e integrare la fotocamera frontale e il sensore per il riconoscimento biometrico del volto tramite FaceId nel rientro nella parte superiore del display. Un lustro più tardi il mercato ha ormai quasi del tutto abbandonato questa soluzione in ...