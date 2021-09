Inter | Handanovic fuori forma | «Sensazione di insicurezza | non fa bene ai compagni»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Se alcuni reparti dell’funzionano, ci sono degli aspetti che rallentano la corsa nerazzurra: ecco le critiche adL’uomo in più in questo momento dell’è sicuramente Nicolò Barella. L’ex centrocampista del Cagliari ha infatti preso parte a sei gol nelle prime sei gare ufficiali e, insieme a Brozovic, sta tenendo in piedi il centrocampo nerazzurro. Gli aspetti negativi di questo inizio di stagione – scrive Tuttosport -, sono da ricondurre alle scarse prestazioni di alcuni giocatori come: «Il portiere, protagonista martedì scorso a Firenze di parate importanti, con l’Atalanta è tornato a mostrare alcune incertezze che ne hanno caratterizzato il rendimento nelle ultime annate. Errore sul 2 a 1 di Toloi, doppio sbaglio sul 3 a 2 di Piccoli annullato poi dal Var, ma pure delle mancate ...