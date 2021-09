Indagato per droga Luca Morisi, guru della comunicazione social di Salvini (Di lunedì 27 settembre 2021) Verona – Luca Morisi, guru della comunicazione social di Matteo Salvini, è Indagato per droga. L’uomo a capo della cosiddetta “Bestia”, la macchina della comunicazione social del leader della Lega, è stato infatti iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di droga. I carabinieri hanno trovato una sostanza liquida nella sua cascina a Belfiore, mentre tre ragazzi fermati lo scorso agosto lo accuserebbero di aver ricevuto sostanze stupefacenti da lui, sostanze su cui sarebbero però in corso accertamenti. La scorsa settimana era stato reso noto l’addio di Morisi alla Lega, dopo anni di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021) Verona –di Matteo, èper. L’uomo a capocosiddetta “Bestia”, la macchinadel leaderLega, è stato infatti iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di. I carabinieri hanno trovato una sostanza liquida nella sua cascina a Belfiore, mentre tre ragazzi fermati lo scorso agosto lo accuserebbero di aver ricevuto sostanze stupefacenti da lui, sostanze su cui sarebbero però in corso accertamenti. La scorsa settimana era stato reso noto l’addio dialla Lega, dopo anni di ...

