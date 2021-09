Inchiesta Consip | a processo il padre di Renzi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Consip

A cinque anni dal primo avviso di garanzia firmato dalla procura di Napoli l', nel frattempo finita a Roma per competenza territoriale, approda nelle aule di giustizia. O meglio la parte più "politica" dell'indagine dei carabinieri che, tra il 2016 e il 2019, ...Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio e leader di Italia via Matteo Renzi, è stato rinviato a giudizio per traffico di influenze illecito nell'ambito di un filone dell'. E' stato invece prosciolto dall'accusa di turbativa d'asta. Insieme a Renzi andranno a processo, per lo stesso reato, anche altri imputati, tra i quali l'ex parlamentare di An, Italo ...L’ex senatore Denis Verdini è stato invece condannato ad un anno di carcere per l’accusa di turbativa d’asta nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta Consip. Stessa pena decisa dal ...Un anno di carcere per l’ex senatore Denis Verdini, l’imprenditore Enzo Bigotti e per l’ex parlamentare Ignazio Abrignani ...