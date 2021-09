In Islanda ha perso una donna (Di lunedì 27 settembre 2021) Il futuro Parlamento islandese non sarà a maggioranza femminile, ci saranno molte deputate, ma dopo un riconteggio è emerso che comunque su 63 deputati, 33 saranno uomini. A traballare è però proprio una donna, la premier Katrin Jakobsdottir, il suo partito Sinistra-Movimento verde ha perso tre seggi ed è l’unico nella coalizione che governa l’Islanda ad aver perso punti durante queste elezioni post pandemia. I vincitori del voto sono stati il Partito dell’indipendenza di centrodestra che ha vinto sedici seggi e il Partito progressista rurale che ne ha ottenuti tredici. Nell’ampia coalizione che va da sinistra a destra è stato proprio il partito della premier a rimetterci di più, nonostante la Jakobsdottir fosse stata lodata a lungo per la sua gestione della pandemia. Anzi, faceva proprio parte della rosa di premier, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) Il futuro Parlamento islandese non sarà a maggioranza femminile, ci saranno molte deputate, ma dopo un riconteggio è emerso che comunque su 63 deputati, 33 saranno uomini. A traballare è però proprio una, la premier Katrin Jakobsdottir, il suo partito Sinistra-Movimento verde hatre seggi ed è l’unico nella coalizione che governa l’ad averpunti durante queste elezioni post pandemia. I vincitori del voto sono stati il Partito dell’indipendenza di centrodestra che ha vinto sedici seggi e il Partito progressista rurale che ne ha ottenuti tredici. Nell’ampia coalizione che va da sinistra a destra è stato proprio il partito della premier a rimetterci di più, nonostante la Jakobsdottir fosse stata lodata a lungo per la sua gestione della pandemia. Anzi, faceva proprio parte della rosa di premier, ...

