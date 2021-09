Il Cantante Mascherato torna nel 2022 con Milly Carlucci | ecco la data ufficiale di partenza

Leggi su donnapop

(Di lunedì 27 settembre 2021)sta perre in televisione con Il: il prossimo 16 ottobre intanto darà via alle danze nel suo Ballando con le Stelle, ma non si fermerà di certo! La conduttrice è prontissima a ripartire con la sua stagione televisiva. Leggi anche: Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci contro: «Ha...