Hitman - Game of the Year Edition vittima del review bombing su GOG causa DRM | la società risponde

(Di lunedì 27 settembre 2021) Gli utenti di GOG sono attualmente in guerra contro il negozio virtuale, in seguito al lancio diof the. Tutto perché GOG si è sempre vantato di offrire giochi senza DRM. Anche questa edizione diè senza DRM, ma la verità è che gli utenti devono essere connessi a Internet per godere di determinate funzionalità e persino della progressione del personaggio. Ciò hato un vero e propriodel gioco ed ora la parola passa a GOG. E' vero che la storia e le missioni bonus dipossono essere giocate offline, ma il problema è che altre funzionalità come bersagli elusivi o contratti creati dagli utenti richiedono la connessione. Apparentemente la pagina del gioco su GOG avverte già ...

