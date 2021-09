“GF Vip”, il papà di Manuel Bortuzzo non approva la relazione con Lulú: “Rimpiango le ex” (Di lunedì 27 settembre 2021) Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié sono la prima coppia del Grande Fratello Vip. I due concorrenti del reality già dai primi giorni hanno mostrato una certa complicità e vicinanza ed erano finiti sotto i riflettori. Ma quella che inizialmente sembrava solo una bella amicizia, sembra si stia trasformando in qualcosa di più. La coppia, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 settembre 2021)e Lucrezia Hailé Selassié sono la prima coppia del Grande Fratello Vip. I due concorrenti del reality già dai primi giorni hanno mostrato una certa complicità e vicinanza ed erano finiti sotto i riflettori. Ma quella che inizialmente sembrava solo una bella amicizia, sembra si stia trasformando in qualcosa di più. La coppia, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù, il papà di Bortuzzo: 'Rimpiango le sue ex' - PasqualeMarro : #GFVip il papà di #Bortuzzo a gamba tesa su Lulù - subitaly1 : La nuova fidanzata di papà Isis Love e Aubrey Gold - Sub ita ?????? Video esclusivi VIP ora disponibili Entra anche t… - archibingu : @Barby_VIP ahahaha ti prego io e mio papà facevamo le montagne, però ha chiuso il negozio vicino a casa e non li tr… - Heidy_VIP_ : Mia madre apposta di pensare a me che devo fare visita all'orecchio perchè non ci sento, visita alla patata per ved… -