Federica Pellegrini non smette più | in gara anche a novembre

L'International Swimming League continua e continua anche la stagione della Divina Federica Pellegrini, ha scelto di chiudere la sua carriera con una competizione, recente ma stimolante, ovvero l'International Swimming League che nell'ultimo anno ha dato vita a sfide tra vari team. La veneta, che gareggia con gli Aqua Centurions, a settembre ha nuotato a Napoli per le sue ultime gare. Nel weekend ha effettivamente nuotato il suo ultimo 200 in acque italiane. La formazione, guidata dal tecnico Matteo Giunta e compagno proprio della veneta, si è guadagnata l'accesso per i playoff che avranno luogo a nel mese di novembre a Eindhoven (Paesi Bassi). "Questo gran finale italiano era come lo volevo. Ho proposto ai napoletani di trasferirsi ad Eindhoven perché portano "buono" – ha detto la Pellegrini –

