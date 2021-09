Expo Dubai | ANSA website goes online

(Di lunedì 27 settembre 2021) The, on which it is possible to find information on the participating countries and on previous editions, has a multimedia section dedicated to photos and videos, and aims to be a reference ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È online il nuovo sito che #ANSA dedica a @ItalyExpo2020, con informazioni sui Paesi partecipanti, curiosità sulle… - UAEembassyrome : Il tenore italiano Andrea Bocelli aprirà la cerimonia d'inaugurazione di Expo 2020 Dubai, esibendosi insieme ad alt… - zazoomblog : A Expo Dubai la sfida della mobilità sostenibile - #Dubai #sfida #della #mobilità - qualitytravelit : Expo 2020 Dubai: la proposta di Alpitour World => - Dubaitaly : L'illusione ottica di 'Pillow Fort' di Afra Al Dhaheri! ?? La scultura di tikkay, i tradizionali cuscini da paviment… -

Ultime Notizie dalla rete : Expo Dubai

Expo Dubai

ROME, SEP 27 - ANSA's new website on, the universal exposition that starts October 1 with 191 countries taking part, went online Monday. Each country has a pavilion focusing on the unique contribution it an make to the world. "...'Mentre si avvicina l', aè stata rafforzata la partnership con il Gruppo Al Tayer , che ha portato alla realizzazione di uno spazio pop - up da Harvey Nichols - prosegue - . Pochi giorni ...Dubai dal 1 ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022 si trasformerà in un vetrina mondiale, in cui 200 paesi potranno presentare al mondo i loro progetti, le loro idee, le loro innovazioni in campo ...Con il termine di tutti i saloni nautici, è ancora più evidente il rilancio iniziato un anno fa. Nonostante i problemi legati alla difficoltà di reperire materie prime e i prezzi alti, il made in Ital ...