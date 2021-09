Da gennaio a giugno in Fvg oltre 15.000 assunzioni in più (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel primo semestre del 2021 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in Friuli Venezia Giulia nel settore privato (esclusa l’agricoltura) è aumentato del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (15.500 unità in più). L’incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, con una maggiore intensità per le assunzioni a termine (+30,5%), in somministrazione (+44,6%) e stagionali (+48,4%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Inps. Dopo un primo bimestre ancora contrassegnato da una tendenza negativa, infatti, i flussi in ingresso nel mercato del lavoro hanno cominciato ad intensificarsi a partire da marzo, per poi superare anche i livelli del 2019 nel periodo maggio-giugno, in corrispondenza dell’attenuarsi delle misure restrittive legata alla pandemia da Covid-19, che per ... Leggi su udine20 (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel primo semestre del 2021 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in Friuli Venezia Giulia nel settore privato (esclusa l’agricoltura) è aumentato del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (15.500 unità in più). L’incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, con una maggiore intensità per lea termine (+30,5%), in somministrazione (+44,6%) e stagionali (+48,4%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Inps. Dopo un primo bimestre ancora contrassegnato da una tendenza negativa, infatti, i flussi in ingresso nel mercato del lavoro hanno cominciato ad intensificarsi a partire da marzo, per poi superare anche i livelli del 2019 nel periodo maggio-, in corrispondenza dell’attenuarsi delle misure restrittive legata alla pandemia da Covid-19, che per ...

