Corea del Sud | il presidente apre al divieto di consumo della carne di cane

Ultime Notizie dalla rete : Corea del

Nella cultura occidentale, il cane è considerato il migliore amico dell'uomo. In diverse parti dell'Asia, come laSud, è sempre stato visto come cibo piuttosto che come animale da compagnia. Almeno fino ad oggi. Il presidente sudcoreano Moon Jae - in, infatti, ha aperto alla possibilità di imporre il ...Seul, 27 set 13:30 - Stati Uniti eSud hanno intrapreso una sessione di due giorni dei loro regolari colloqui semestrali sulla difesa. Durante la 20ma...Il lancio del nuovo Samsung Galaxy S21 FE, previsto per l'evento Unpacked di ottobre, a quanto ne sappiamo subirà ulteriori ritardi.Considerata un alimento alla base della cucina locale, è una tradizione secolare che sta cambiando negli ultimi tempi ...