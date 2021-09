Chiara Ugolini: Emanuele Impellizzeri si è suicidato in carcere (Di lunedì 27 settembre 2021) Omicidio di , l’assassino della giovane trovato impiccato in cella. Emanuele Impellizzeri, l’uomo che era in carcere per l’omicidio della giovane Chiara Ugolini, avvenuto tre settimane fa vicino Verona, si sarebbe ucciso in carcere, impiccandosi nella sua cella. Un epilogo drammatico, dunque, per questo ennesimo e terribile caso di femminicidio. L’uomo, un 38enne di origini catanesi e con precedenti penali, era stato arrestato poco dopo il delitto, mentre tentava una disperata fuga in moto. Ti potrebbe interessare anche -> Omicidio di Chiara Ugolini: arrestato il vicino 38enne in fuga in moto Ancora una volta, dunque, un caso di femminicidio si conclude con un epilogo drammatico, ovvero con il suicidio dell’assassino. Il fatto che ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021) Omicidio di , l’assassino della giovane trovato impiccato in cella., l’uomo che era inper l’omicidio della giovane, avvenuto tre settimane fa vicino Verona, si sarebbe ucciso in, impiccandosi nella sua cella. Un epilogo drammatico, dunque, per questo ennesimo e terribile caso di femminicidio. L’uomo, un 38enne di origini catanesi e con precedenti penali, era stato arrestato poco dopo il delitto, mentre tentava una disperata fuga in moto. Ti potrebbe interessare anche -> Omicidio di: arrestato il vicino 38enne in fuga in moto Ancora una volta, dunque, un caso di femminicidio si conclude con un epilogo drammatico, ovvero con il suicidio dell’assassino. Il fatto che ...

