Bimbi del 2020 esposti al caldo 7 volte più dei nonni L' allarme di Save the Children

I bambini nati nel 2020 saranno esposti alle ondate di calore eccessivo in media sette volte di più rispetto ai loro nonni, con punte di 18 volte in più se si considera, ad esempio, il solo Afghanistan. I neonati di oggi saranno anche colpiti 2,6 volte in più dalla siccità, 2,8 volte in più dalle inondazioni dei fiumi, quasi 3 volte in più dalla perdita dei raccolti agricoli, con punte di 10 volte in più come in Mali, e dal doppio degli incendi devastanti. Questo l'allarme lanciato da Save the Children, alla vigilia del meeting internazionale Pre-Cop26 ospitato dall'Italia a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre in preparazione del summit Onu sulla crisi climatica Cop26 che si terrà in ...

