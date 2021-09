Amazon aumenta lo stipendio ai suoi dipendenti in Italia

(Di lunedì 27 settembre 2021)decide dire gli stipendi deiimpiegati presso i punti logistici di tutta, il gigante del commercio elettronico statunitense decide dal primo ottobre dire dell’8% gli stipendi deinei punti logistici sparsi sul territoriono. Lodei lavoratori in questione ammonterà a 1.680 lordi, l’8% in più rispetto a quanto previsto dal Ccnl nazionale. Questa operazione di aumento di retribuzione rientra in un piano annuale di revisione degli stipendi della società, che ha lo scopo di garantire non solo la soddisfazione deiclienti, ma anche quella dei...

Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare - ha dichiarato Stefano Perego, VPEU Operations - Siamo orgogliosi di annunciare che stiamo ...Leggi Anche, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: 'Non fate ordini lunedì' Lo scorso 22 marzo si è svolto uno sciopero che, per la ...2' di lettura. Amazon si inserisce nel dibattito sul salario di ingresso con la decisione di aumentare dell’8% le buste paga dei lavoratori della logistica. Loading. Dal 2010… Leggi ...Amazon Italia, dopo una lunga lotta dei sindacati, hanno aumentato dell'8% gli stipendi dei dipendenti del settore Logistica e Spedizioni ...