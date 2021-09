Alerion continua il buy-back

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) –Clean Power ha informato di aver acquistato, dal 20 al 24 settembre 2021, complessivamente 14.285 azioni proprie al prezzo medio di 15,3536 euro per azione, per un controvalore complessivo di 219.326,63 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2021. Il numero complessivo delle azioni proprie detenute dal Gruppo specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al 24 settembre compreso, è pari a 194.000 rappresentative dello 0,35774% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perClean Power che si posiziona a 15,5 euro. (Foto: American Public Power Association on Unsplash)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alerion continua

Borsa Italiana

Nel frattempo, a Milano, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perClean Power che si posiziona a 15,5 euro.Sulla transizione energetica,il ministro, l'obiettivo rimangono i 70 GW di elettricità ... Erg,, Falck) sulle opzioni di crescita della capacità installata nei prossimi anni.Alerion Clean Power ha informato di aver acquistato, dal 20 al 24 settembre 2021, complessivamente 14.285 azioni proprie al prezzo medio di ...non era per te. amico mio per i neofiti..( solo x essi...) hanno fatto alle 17.35 uno scambio concordato di 241.000 azioni in 1 volta per portarlo a 1.11 e si son messi in vendita ...