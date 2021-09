Via libera a terza dose vaccino: ecco chi deve farla (Di domenica 26 settembre 2021) Mentre l'Italia registra un aumento significativo delle prime dosi di vaccino anti - Covid, dal Cts arriva il via libera alla terza dose per gli ottantenni, i residenti nelle Rsa e il personale ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) Mentre l'Italia registra un aumento significativo delle prime dosi dianti - Covid, dal Cts arriva il viaallaper gli ottantenni, i residenti nelle Rsa e il personale ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Info biglietti: da lunedì 27 settembre al via la vendita libera per semifinali e finali di… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cts alla terza dose di vaccino per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per i sanitari più espost… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Cts: via libera alla terza dose per over 80 e anziani Rsa #covid - ptvonline2001 : Via libera del Comitato tecnico-scientifico alla terza dose di vaccino anti #COVID19 per gli anziani over 80 e gli… - ultimenews24 : Mentre l'Italia registra un aumento significativo delle prime dosi di vaccino anti-Covid, dal Cts arriva il via lib… -