Roma, vicequestore alla manifestazione contro il Green Pass: avviato procedimento disciplinare (Di domenica 26 settembre 2021) C'era anche Nunzia Alessandra Schillirò alla manifestazione contro il Green Pass avvenuta ieri in piazza San Giovanni a Roma. La dirigente di Polizia ha preso parte al coro di protesta- dove non manvacano negazionisti e no vax- salendo sul palco con un discorso che è durato circa dieci minuti. Mostrandosi fortemente contraria alla certificazione verde, ha sostenuto ch'essa rappresenterebbe una "tessera di discriminazione". Considerazione questa che ad un giorno di distanza continua a far discutere, al punto tale che la Questura di Roma sta valutando un'azione disciplinare nei suoi confronti. La Schillirò è conosciuta nel mondo di coloro che sono contro al Green Pass, infatti è stata ...

