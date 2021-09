Roma, Mourinho: «Grande partita ma arbitro e Var non all'altezza» (Di domenica 26 settembre 2021) “Il calcio italiano è migliorato tanto, la qualità del gioco offensivo e la voglia di vincere è migliorata tanto. Ma in una partita fantastica l’arbitro e il VAR non erano allo stesso livello”. Lo ha detto Jose Mourinho, allenatore della Roma, commentando a Dazn la sconfitta nel Derby contro la Lazio. “Sul secondo gol della Lazio arbitro e Var hanno sbagliato tutti e due. È troppo. Anche il mancato secondo giallo a Lucas, perchè giocare in dieci è tanto”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) “Il calcio italiano è migliorato tanto, la qualità del gioco offensivo e la voglia di vincere è migliorata tanto. Ma in unafantastica l’e il VAR non erano allo stesso livello”. Lo ha detto Jose, allenatore della, commentando a Dazn la sconfitta nel Derby contro la Lazio. “Sul secondo gol della Lazioe Var hanno sbagliato tutti e due. È troppo. Anche il mancato secondo giallo a Lucas, perchè giocare in dieci è tanto”, ha aggiunto.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Eccoci: questa è la formazione scelta da José Mourinho per il Derby ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #LazioRoma #ASRoma - angelomangiante : Nicola Zalewsky ha appena 19 anni e già esordito nella Roma di Mourinho. Purtroppo suo papà ha appena perso la bat… - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - roma_magazine : ROMA - Mourinho: 'Meritavamo un risultato diverso, abbiamo avuto una buona reazione' - napolimagazine : ROMA - Mourinho: 'Meritavamo un risultato diverso, abbiamo avuto una buona reazione' -