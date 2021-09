Advertising

FirenzePost : Pontasserchio (Pi): incendiati 5 scuolabus, indagini della Polizia - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Incendiati gli scuolabus a Pontasserchio - TGR Toscana - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Incendiati gli scuolabus a Pontasserchio - TGR Toscana - TgrRaiToscana : Incendiati gli scuolabus a Pontasserchio - TGR Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Pontasserchio incendiati

Sono delle carcasse annerite gli scuolabusnella notte da ignoti, 5 scuolabus dati alle fiamme e distrutti alle porte di Pisa. Tre ...parcheggio davanti al Parco della Pace di, ......sindaco Sergio Di Maio e l'assessore all'istruzione Lara Ceccarelli su Fb - con forza il gesto presumibilmente doloso compiuto da ignoti nel parcheggio di fronte al Parco della Pace di: ...SAN GIULIANO TERME: Atto doloso nella notte a Pontasserchio dove ignoti hanno dato alle fiamme i pulmini custoditi nel deposito del Comune. Indagini in corso ...Il sindaco e l'assessore all'istruzione: "Danno ancora più pesante in un periodo come quello che stiamo vivendo" ...