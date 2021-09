Piacenza | 25enne accoltellato in strada da un coetaneo | è gravissimo

(Di domenica 26 settembre 2021)unstraniero che ieri sera è stato raggiunto da una coltellata al collo in seguito ad una lite in. È accaduto in via Corrado Sforza a Pontenure, nel Piacentino . Intorno alle...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza 25enne

Gazzetta del Sud

, la Polfer è dovuta intervenire per sedare una lite tra due senzatetto, unmarocchino ed un 35enne di origine sarde. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, colpito al volto con un ..., la Polfer è dovuta intervenire per sedare una lite tra due senzatetto, unmarocchino ed un 35enne di origine sarde. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, colpito al volto con un ...Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri a Pontenure in provincia di Piacenza. Intorno alle 22 al culmine di una lite col vicino di casa, un 25enne romeno, gl ...Gravissimo un 25enne straniero che ieri sera è stato raggiunto da una coltellata al collo in seguito ad una lite in strada. È accaduto in via Corrado Sforza a Pontenure, nel Piacentino. Intorno alle 2 ...