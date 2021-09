Nastasic |  «Contento di essere tornato alla Fiorentina Testa al Napoli»

(Di domenica 26 settembre 2021) Matija, difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria ottenuta sull’Udinese Matija, difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria ottenuta sull’Udinese. Le sue dichiarazioni. INIZIO DA URLO – «Solo così, con un grande gruppo, si possono vincere le partite. Vogliamo fare così in tutte le partite, siamo contenti di aver ottenuto i tre punti anche oggi. Durante la settimana ci siamo preparati come al solito: siamo stati pronti, anche contro una buona squadra come l’Udinese. Siamo sempre stati uniti e abbiamo mostrato un buon carattere». RITORNO A FIRENZE – «Sono contentissimo dia Firenze dopo dieci anni. Mi sento come a casa, sonodi avere a ...

Seconda presenza in campo in stagione per Matija, che in zona mista ha commentato la vittoria sull' Udinese: "Penso che solo con questa ... Sonodi aver ritrovato molte persone che c'...VLAHOVIC - 'Sondelle parole di Vlahovic, divertirsi è alla base del nostro sport che per ...è un ragazzo in condizione ed è giusto dare una chance anche a lui'.Matjia Nastasic ha commentato ai microfoni ufficiali della Fiorentina la vittoria dei viola ad Udine: "Solo con un gruppo così si possono vincere queste partite. Siamo tutti uniti ...Perché Darmian e non Dumfries? Perché Nastasic in campo? Gli allenatori di Fiorentina e Inter, appena prima del match, hanno spiegato le loro scelte. Così Inzaghi a Dazn nel pre: “Perché Darmian e non ...