Napoli-Cagliari 2-0 | sei meraviglioso

Il Napoli prende il largo. Con il Cagliari trova la sesta vittoria consecutiva in campionato e viaggia indisturbato in vetta alla classifica Ennesima vittoria convincente del Napoli di Spalletti. Contro il Cagliari finisce 2-0 dopo una partita di spessore. I punti in classifica sono ora 18. La cronaca del match Nella prima frazione di gioco il Napoli domina in lungo e in largo. Le occasioni create sono diverse e la qualità di palleggio la fa da padrone. Il match si sblocca al minuto 11 grazie ad Osimhen che, a seguito di una corsa straripante, ruba il tempo alla difesa Cagliaritana ed insacca il pallone servitogli da Zielinski. Il secondo tempo si apre esattamente come il primo. Il Napoli tiene palla e la fa girare mentre il Cagliari non ...

