Mihajlovic: «Sono deluso e arrabbiato. Non andiamo da nessuna parte così» (Di domenica 26 settembre 2021) Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Empoli: le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Empoli. Le sue parole. RIGORE SBAGLIATO DA ARNAUTOVIC – «Non avrebbe cambiato la partita. Per come abbiamo giocato non avremmo portato a casa i punti a prescindere dal rigore. L'Empoli ha vinto meritatamente, noi eravamo a dir poco addormentati. C'è stata una piccola reazione nel secondo tempo ma comunque molto molto male». DELUSIONE – «Gli errori ci possono stare, quello che non posso accettare è l'atteggiamento sbagliato. Se non mettiamo in campo l'atteggiamento giusto si rischia di fare brutte figure, lo dico dall'inizio della stagione e l'ho ripetuto fino a prima della partita ai ragazzi. Questo mi fa molto arrabbiare. Abbiamo troppi alti e bassi e ...

