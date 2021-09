LIVE Roma-Lazio 2-3, Serie A calcio in DIRETTA: il derby della capitale va ai biancocelesti! Pagelle e highlights (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:02 Queste le nostre Pagelle: Lazio: Reina 7; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Hysaj 5.5; Milinkovic-Savic 7, Leiva 5.5, Akpa Akpro 5.5; Felipe Anderson 7.5, Immobile 7, Pedro 7, Marusic 6, Luis Alberto 6.5. Roma: Rui Patricio 6; Karsdorp 5.5, Mancini 5, Ibanez 6, Vina 5; Cristante 6, Veretout 7 ; Zaniolo 6.5, Mkhitaryan 5, El Shaarawy 6; Abraham 5.5, Shomurodov 6. 19:58 Partita veramente stupenda, con entrambe le squadre che hanno lottato su ogni singolo pallone senza mai mollare. Nel secondo tempo la Roma ha a tratti dominato, ma la Lazio è stata brava a sfruttare tutte le occasione avute a disposizione. ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:02 Queste le nostre: Reina 7; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Hysaj 5.5; Milinkovic-Savic 7, Leiva 5.5, Akpa Akpro 5.5; Felipe Anderson 7.5, Immobile 7, Pedro 7, Marusic 6, Luis Alberto 6.5.: Rui Patricio 6; Karsdorp 5.5, Mancini 5, Ibanez 6, Vina 5; Cristante 6, Veretout 7 ; Zaniolo 6.5, Mkhitaryan 5, El Shaarawy 6; Abraham 5.5, Shomurodov 6. 19:58 Partita veramente stupenda, con entrambe le squadre che hanno lottato su ogni singolo pallone senza mai mollare. Nel secondo tempo laha a tratti dominato, ma laè stata brava a sfruttare tutte le occasione avute a disposizione. ...

