LIVE Roma-Lazio 1-2 | Serie A calcio in DIRETTA | Ibanez riapre la partita!

43? Ancora und'angolo per la, si va da una parte all'altra del campo con una velocità impressionante. 41? GOOOOOOOOL! Rogersi fa trovare pronto sul corner e la mette dentro di testa, partita riaperta! 40? Ottimo cross di El Shaarawy, poi Mkhitaryan prova il tiro, ma arriva la deviazione di Acerbi. 39? Nulla di grave, si può continuare. 39? Acerbi resta a terra dopo un brutto salto. 37? CHE OCCASIONE PER LA! Immobile si muove bene in area, ma la sua conclusione finisce sulla parte esterna della rete. 35? Conclusione non particolarmente entusiasmante di El Shaarawy, la difesa biancoceleste si fa trovare pronta. 34? Dopo una prima mezz'ora infuocata il ritmo è leggermente calato in questi ultimi minuti. 32? Fallo di Luiz ...